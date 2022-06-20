https://news.day.az/politics/1472205.html Начался визит Фуада Мурадова в Израиль
Начался визит Фуада Мурадова в Израиль
Начался визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Израиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщили из Государственного комитета.
Отмечается, что в ходе визита, состоявшегося по приглашению министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая, будут проведены обсуждения, связанные с развитием сотрудничества между двумя странами, а также встречи с представителями азербайджанских общин в различных городах.
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