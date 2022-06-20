Начался визит Фуада Мурадова в Израиль

Начался визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Израиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщили из Государственного комитета.

Отмечается, что в ходе визита, состоявшегося по приглашению министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая, будут проведены обсуждения, связанные с развитием сотрудничества между двумя странами, а также встречи с представителями азербайджанских общин в различных городах.