Увеличиваются расходы Азербайджана на оборону и нацбезопасность

Увеличиваются расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменении в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Согласно изменению, расходы на оборону и национальную безопасность увеличатся с 4 489 892 429 манатов до 5 084 759 665 манатов. Из этих средств на силы обороны будут выделены 2 164 704 591 манат, на национальную безопасность - 295 006 782 маната, на пограничную службу - 433 205 951 манат, на прикладные исследования в области обороны и национальной безопасности - 4 680 977 манатов, на иную деятельность в сфере обороны и национальной безопасности - 2 187 161 364 маната.

Из 2 187 161 364 манатов, которые будут выделены на иную деятельность в сфере обороны и национальной безопасности, 2 180 442 500 манатов будут направлены на проекты и мероприятия специального оборонного назначения.