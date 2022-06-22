https://news.day.az/politics/1472879.html Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан придаст позитивный импульс для развития двусторонних отношений - Эмин Алиев на CBC - ВИДЕО
Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан придаст позитивный импульс для развития двусторонних отношений - Эмин Алиев на CBC - ВИДЕО
Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан придаст позитивный импульс для развития двусторонних отношений.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал главный редактор Агентства международной информации Trend Эмин Алиев в эфире передачи "Специально сейчас" на телеканале CBC, комментируя развитие азербайджано-узбекских отношений.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:
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