Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан придаст позитивный импульс для развития двусторонних отношений

Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан придаст позитивный импульс для развития двусторонних отношений.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал главный редактор Агентства международной информации Trend Эмин Алиев в эфире передачи "Специально сейчас" на телеканале CBC, комментируя развитие азербайджано-узбекских отношений.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: