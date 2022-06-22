https://news.day.az/politics/1473085.html Турецкие специалисты проводят для азербайджанских военнослужащих курс по разминированию - ФОТО
Турецкие специалисты проводят для азербайджанских военнослужащих курс по разминированию - ФОТО
Для военнослужащих сверхсрочной службы инженерных войск азербайджанской армии начался курс по поиску и очистке мин с участием специалистов ВС Турции.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, во время курса военнослужащие посредством миноискателей будут совершенствовать в специально подготовленном инженерном городке навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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