https://news.day.az/politics/1473209.html Военные пилоты Азербайджана и Турции на учениях «Анатолийский орел-2022» - ФОТО
Военные пилоты Азербайджана и Турции на учениях «Анатолийский орел-2022» - ФОТО
Выполнен очередной этап международных летно-тактических учений "Анатолийский орел - 2022", проходящих в турецком городе Конья, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Согласно плану учений, летный экипаж ВВС Азербайджана, войдя в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил поставленные задачи.
Азербайджанские пилоты выполнили полеты совместно с военнослужащими ВВС Турции.
В ходе учений успешно выполняются поставленные задачи, говорится в сообщении минобороны.
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