Военные пилоты Азербайджана и Турции на учениях «Анатолийский орел-2022»

Выполнен очередной этап международных летно-тактических учений "Анатолийский орел - 2022", проходящих в турецком городе Конья, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, летный экипаж ВВС Азербайджана, войдя в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил поставленные задачи.

Азербайджанские пилоты выполнили полеты совместно с военнослужащими ВВС Турции.

В ходе учений успешно выполняются поставленные задачи, говорится в сообщении минобороны.