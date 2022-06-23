Очередной российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в Баку

Ожидается, что 11-й российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в этом году в Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России.

"Возрастает значение российско-азербайджанского межрегионального сотрудничества. В эту работу вовлечены более 70 субъектов Российской Федерации. 18 из них заключили с Азербайджаном соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном укрепляются. По итогам 2021 года товарооборот составил 3,4 млрд долл. США (рост на 16,1 % по сравнению с 2020 г.), российский экспорт - 2,3 млрд долл. США (рост на 12 %), импорт - 1 млрд долл. США (рост на 26,8 %). За январь-февраль с.г. он составил 478,5 млн долл. США (рост - на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Последовательно реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 г., включающий шесть "дорожных карт" (по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, повышению эффективности экономики, туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровых технологий).

Весьма успешно 25-26 апреля с.г. в г.Баку прошло юбилейное 20-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.