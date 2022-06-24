https://news.day.az/politics/1473575.html Сергей Лавров посетил Аллею шехидов в Баку
Сергей Лавров посетил Аллею шехидов в Баку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Азербайджане, посетил Аллею шехидов и почтил память героических сынов Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Как передает Day.Az, глава МИД РФ возложил венок к монументу "Вечный огонь".
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