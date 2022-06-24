Джейхун Байрамов встретился с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в формате один на один.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

Затем началась встреча министров в расширенном составе с участием делегаций.

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