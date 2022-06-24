https://news.day.az/politics/1473593.html Джейхун Байрамов встретился с Сергеем Лавровым - ВИДЕО - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с Сергеем Лавровым - ВИДЕО - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в формате один на один.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.
Затем началась встреча министров в расширенном составе с участием делегаций.
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