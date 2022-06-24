Начался визит представителей политпартий в Карабах

Начался визит представителей действующих в Азербайджане политических партий на освобожденные территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в поездке участвуют 46 представителей 40 политических партий, а также шесть известных политологов, политических обозревателей и представители СМИ.

Участники поездки ознакомились с работами по разминированию, проводимыми Агентством Азербайджана по разминированию на территории Джебраильского района.

Заместитель начальника оперативного управления агентства Идрис Исмаилов проинформировал их о заминированных территориях, обнаруженных минах и неразорвавшихся боеприпасах.

Представители политпартий также ознакомятся с работой, проделанной в рамках проектов "Умное село" и "Зеленая энергия" в Зангилане, посетят Баситчайский Государственный природный заповедник.