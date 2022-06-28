https://news.day.az/politics/1474664.html В Азербайджане смягчаются условия выхода на пенсию лиц, работающих в ряде отраслей
В Азербайджане смягчаются условия выхода на пенсию лиц, работающих в ряде отраслей
Смягчаются условия выхода на пенсию лиц, занятых на работах в отраслях, предусмотренных утвержденным Кабинетом министров перечнем, включающим в себя работы с особо вредными и тяжелыми условиями труда и предусматривающим право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, независимо от последнего места работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в закон "О трудовых пенсиях", подписанных Президентом Ильхамом Алиевым.
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