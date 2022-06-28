Группе военнослужащих минобороны Азербайджана представлены высшие воинские звания

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов представил высшие воинские звания военнослужащим, удостоенным в соответствии с распоряжением от 25 июня 2022 года Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Приняв военнослужащих 28 июня, министр обороны рассказал о последовательных мерах, претворяемых в жизнь по указанию Верховного Главнокомандующего в области развития армейского строительства, и широкомасштабных реформах в армии. Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что в ответ на внимание и заботу государства об армии каждый офицер должен добросовестно исполнять свой служебный долг.

Выразив признательность Президенту Азербайджанской Республики и руководству министерства обороны, удостоенные званий военнослужащие пообещали оправдать оказанное им доверие, преданно служить Родине, народу и Верховному Главнокомандующему. Министр обороны пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе, дал соответствующие поручения и рекомендации.