В период оккупации армяне разграбили город Шуша, оскверняя и разрушая культурное наследие

В период оккупации армяне разграбили и сожгли город Шуша, осквернив и разрушив мечети, святыни и другие объекты культурного наследия.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье израильской активистки и независимой журналистки Нурит Грингер, опубликованной в NewsBlaze.

Грингер написала статью после своего визита в Азербайджан, в ходе которого она побывала в освобожденном городе Шуша и побеседовала со спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмином Гусейновым.

"Во время первой Карабахской войны город был захвачен армянскими войсками, и большинство его населения было вынуждено бежать. Армяне разграбили и сожгли город, осквернив и разрушив мечети, святыни и другие объекты культурного наследия. Армяне демонтировали и продали бронзовые бюсты трех азербайджанских музыкантов и поэтов из города Шуша, а надгробия на азербайджанском кладбище на окраине города были разбиты и осквернены", - пишет Грингер.

После освобождения 8 ноября 2020 года от армянской оккупации города Шуша, второго по величине города Карабаха, Армения была вынуждена капитулировать. Война закончилась 10 ноября 2020 года решительной победой Азербайджана, отмечается в материале.

"Месседж Азербайджана миру после окончания 44-дневных боев заключался в следующем: конфликт окончен; земля, оккупированная Арменией, вернулась к ее законному хозяину. Азербайджан незамедлительно приступил к восстановлению освобожденных территорий. Были созданы две региональные экономические зоны: Восточно-Зангезурская и Карабахская", - пишет Грингер.

В статье подчеркивается, что Азербайджан вложил миллиарды долларов в восстановление освобожденных земель, строительство дорог, тоннелей, электростанций, промышленных парков и ферм, всего за восемь месяцев построил впечатляющий Физулинский международный аэропорт, а также первое "умное" село в Зангилане, куда вскоре вернутся уроженцы этих земель, восстанавливает объекты культурного наследия.

"Можно сказать наверняка, что любовь азербайджанского народа к освобожденным районам, всему региону заставит его цвести, как никогда раньше", - пишет Грингер.