https://news.day.az/politics/1475700.html Начался визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Карабах
Начался визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Карабах
Второго июля начался визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация ознакомилась с Физулинским международным аэропортом, осмотрела руины города Физули, освобожденного от армянской оккупации.
После Физули гости отправились в Шушу.
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