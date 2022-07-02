Начался визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Карабах

Второго июля начался визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация ознакомилась с Физулинским международным аэропортом, осмотрела руины города Физули, освобожденного от армянской оккупации.

После Физули гости отправились в Шушу.