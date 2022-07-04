Село Айбасанлы Физулинского района, подвергшееся армянскому вандализму

Село Айбасанлы Физулинского района расположено недалеко от районного центра, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сельчане занимались в основном земледелием и животноводством.

В 1993 году село было оккупировано Арменией.

20 октября 2020 года Айбасанлы было освобождено от оккупации Вооруженными силами Азербайджана.

Представляем вниманию читателей кадры из села, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.