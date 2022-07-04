https://news.day.az/politics/1476084.html Село Айбасанлы Физулинского района, подвергшееся армянскому вандализму - ФОТОРЕПОРТАЖ
Село Айбасанлы Физулинского района, подвергшееся армянскому вандализму - ФОТОРЕПОРТАЖ
Село Айбасанлы Физулинского района расположено недалеко от районного центра, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Сельчане занимались в основном земледелием и животноводством.
В 1993 году село было оккупировано Арменией.
20 октября 2020 года Айбасанлы было освобождено от оккупации Вооруженными силами Азербайджана.
Представляем вниманию читателей кадры из села, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
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