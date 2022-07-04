Необходимо открыть Зангезурский коридор – Чавушоглу
Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что необходимо открыть Зангезурский коридор, который должен быть создан в соответствии с договоренностью, достигнутой между Азербайджаном и Арменией.
Министр также коснулся вопроса армянской диаспоры, которая препятствует миру.
"Армянская диаспора разделилась на две части. Одна ее часть не хочет поддерживать нормализацию, а другая - поддерживает. Некоторые силы внутри Армении оказывают серьезное давление на власти, что препятствует процессу нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией", - сказал Чавушоглу.
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