Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что необходимо открыть Зангезурский коридор, который должен быть создан в соответствии с договоренностью, достигнутой между Азербайджаном и Арменией.

Министр также коснулся вопроса армянской диаспоры, которая препятствует миру.

"Армянская диаспора разделилась на две части. Одна ее часть не хочет поддерживать нормализацию, а другая - поддерживает. Некоторые силы внутри Армении оказывают серьезное давление на власти, что препятствует процессу нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией", - сказал Чавушоглу.