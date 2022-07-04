Египетское издание написало о визите делегации ОИС в Шушу

В египетском издании "Аль Нахар" опубликована статья о визите на освобожденные от оккупации территории генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейна Брахима Тахи и представителей государств-членов, находившихся в Азербайджане в рамках 11-й конференции министров туризма ОИС.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье журналистки Халы Шихан доводится до сведения, что генеральный секретарь ОИС и министры туризма провели осмотр Физулинского международного аэропорта, разрушенных объектов инфраструктуры и историко-культурных памятников на освобожденных территориях. В статье отмечается, что отреставрированные памятники исламского наследия, а также мечети в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, произвели большое впечатление на гостей.

В заключение подчеркивается, что генеральный секретарь ОИС, находясь в Шуше, поздравил азербайджанский народ с Победой и проведением восстановительно-созидательных работ на освобожденных землях, сказал, что эти территории станут важным международным туристическим центром. Он еще раз выразил поддержку территориальной целостности и безопасности Азербайджана со стороны возглавляемой им организации.