Новые плоды успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

Прошедшая неделя запомнилась двумя важными международными мероприятиями, в которых принял участие Президент Ильхам Алиев: VI саммит глав Прикаспийских государств в столице Туркменистана - Ашхабаде; и Бакинская конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения в столице Азербайджана.

В то время, когда ситуация в мире накалена до предела из-за событий вокруг Украины, проведение данных форумов в этот непростой для мировой истории момент, явилось важным событием, в ходе которых удалось обсудить многие важные проблемы международных отношений, вопросов региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Как известно, достижение соглашения по статусу Каспийского моря в августе 2018 года позволило решить одну из острых проблем международных отношений, которая была камнем преткновения в отношениях между 5 странами Каспийского моря: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана на протяжении более 20 лет.

Впервые за долгие годы в новейшей истории дипломатии сложный спорный вопрос между 5 странами удалось решить мирным методом, без всяких вооруженных конфликтов, путем переговоров на основе взаимных уступок и компромиссов.

Подписанная главами государств "Конвенция о правовом статусе Каспийского моря" 12 августа 2018 года в городе Актау, в рамках V Саммита Прикаспийских государств, положила конец большой части спорных вопросов и создала возможность для совместного использования странами-участниками природных ресурсов уникального закрытого водного бассейна в будущем.

Прошедший в Ашхабаде 29 июня 2022 года VI Саммит, в ходе которого главы Прикаспийских государств обсудили процесс ратификации подписанной Конвенции странами-участниками, перспективы совместного использования природных богатств Каспийского моря, проблемы экологии, а также вопросы региональной безопасности, позволил провести обмен мнениями и наметить будущие совместные проекты, в том числе и в открытии новых транспортных коридоров между Европой и Азией через Каспийское море.

В ходе Саммита состоялись двусторонние встречи Президента Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым, Президентом Ирана Сейидом Ибрагимом Раиси, Президентом России Владимиром Путиным, председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, на которых были обсуждены вопросы двусторонних отношений между странами, проблемы региональной безопасности, развития экономических связей, а также другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Следует отметить, что данный Саммит глав Прикаспийских государств состоялся после определённого перерыва, вызванного пандемией коронавируса в мире. Учитывая то, что главы государств впервые за долгое время собрались в очном формате, им удалось обсудить многие вопросы, связанные с выполнением пунктов Конвенции.

При этом проведённые двусторонние встречи показали, что Прикаспийские страны придают значительное внимание развитию взаимовыгодных двусторонних отношений на основе уважения территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Проведённые Президентом Ильхамом Алиевым встречи ещё раз показали, что Азербайджан верен взятым на себя обязательствам по совместному сотрудничеству в рамках подписанной Конвенции и намерен в дальнейшем развивать и укреплять экономические связи со странами региона.

Азербайджан всегда стремился решать проблемы статуса Каспийского моря на основе уважения суверенитета и прав всех государств.

После распада СССР в 1991 году возникла необходимость в определении нового статуса Каспийского моря, так как действующие ранее подписанные Советско-иранские договора 1921 и 1940 годов потеряли свою актуальность в связи с появлением новых независимых государств. Для определения правового статуса Каспия начались двусторонние и многосторонние переговоры, которые ознаменовались подписанием как двусторонних соглашений по морской границе между Азербайджаном, Россией и Казахстаном, так и Конвенцией, которую подписали все страны, включая Иран и Туркменистан.

Подписание Конвенции позволило в январе 2021 года подписать Меморандум между Азербайджаном и Туркменистаном по разделу и совместному использованию спорного нефтегазового месторождения "Достлуг", расположенного на стыке морских границ двух стран.

Таким образом, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым внешняя политика, построенная на защите национальных интересов Азербайджана и уважении принципов международного права, в очередной раз добилась успеха, доказав, что Азербайджан всегда готов к диалогу и разумному компромиссу для того, чтобы урегулировать все проблемы.

В ходе своего выступления на Саммита в Ашхабаде глава Азербайджанского государства сделал особый упор на вопросах скорейшей ратификации всеми странами-участниками подписанной Конвенции для вступления ее в силу, а также на проблеме обмеления Каспийского моря, ещё раз показав всему миру, что проводимая им внешняя политика Азербайджана имеет цель защищать не только интересы страны, но и общечеловеческие ценности, продвигая вопросы защиты экологии крупнейшего в мире закрытого водного бассейна в один из главных пунктов повестки дня прошедшего Саммита.

Прошедшие двусторонние встречи Президента Ильхама Алиева ещё раз показали, что его авторитет и влияние на международной арене, умение налаживать деловые и взаимовыгодные связи с лидерами влиятельных региональных и мировых держав способствуют достижению Азербайджаном поставленных целей в установлении мира и стабильности в регионе.

Естественно, что проводимая Президентом Ильхамом Алиевым успешная внешняя независимая политика не может не вызывать чувства ревности и зависти у недругов и врагов Азербайджана. Попытки некоторых из них спровоцировать конфликты между Азербайджаном и соседними странами полностью провалились, что и показали проведённые успешные двусторонние встречи, в ходе которых были намечены новые горизонты развития взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с соседними странами.

Не менее важным оказалось программное выступление Президента Ильхама Алиева на прошедшей Бакинской конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения 30 июня 2022 года. Созданная Парламентская Сеть по инициативе Азербайджана (который возглавляет Движение Неприсоединения с 2019 года) стала новым представительным парламентским форумом, объединившим парламентариев большинства стран мира, являющихся членами Движения Неприсоединения.

Учредительная конференция этого объединения, состоявшаяся в Баку, ещё раз показала важность этого Движения, в которое входят страны, избравшие внеблоковый путь развития, особенно в нынешний непростой период, который переживает мир. Именно благодаря председательству Азербайджана в Движении, начиная с 2019 года, удалось восстановить былое влияние этого авторитетного объединения государств, утраченное после окончания "холодной войны" и востребованное в новый исторический период развития международных отношений.

Президент Ильхам Алиев, в качестве главы государства-председателя Движения Неприсоединения, стал вдохновителем многих важных инициатив, в том числе проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19, на которой выступил с призывом справедливого распределения вакцин, препаратов и медицинского оборудования для бедных и развивающихся стран.

Выступая на Бакинской конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения, Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул значение этого Движения в нынешнее непростое время, когда вооружённая сила стала превалировать над принципами международного права. Он также призвал членов этого влиятельного международного объединения вернуться к Бандунгским принципам основателей Движения:

- Отказ от агрессии против территориальной целостности или политической независимости;

- Урегулирование международных споров мирным путём;

- Содействие взаимным интересам и сотрудничеству;

- Уважение справедливости и международных обязательств.

Президент Ильхам Алиев указал, что считает "их единственной основой для кооперации и сотрудничества между странами".

Поблагодарив участников Конференции за оказанное Азербайджану доверие, продлив срок председательства до конца 2023 года, глава Азербайджанского государства рассказал о новых предложениях по усилению роли и влияния Движения на международной арене. Президент Ильхам Алиев особо остановился на опыте Азербайджана по восстановлению территориальной целостности страны, когда несмотря на принятые 4 резолюции СБ ООН, мировому сообществу не удалось заставить страну-агрессора Армению выполнить обязательства: вывести войска с оккупированных территорий и отказаться от экспансионистских требований. Что в конце концов и привело к тому, что Азербайджан, используя своё право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, применив военно-политический метод, освободил оккупированные азербайджанские территории.

Президент Ильхам Алиев рассказал о том, что несмотря на все усилия, международным посредникам не удалось мирным путём решить конфликт, потому что изначально сопредседатели Минской группы ОБСЕ старались умиротворить агрессора за счёт жертвы агрессии, потакали и цацкались с ним. Президент Ильхам Алиев в своём выступлении сделал окончательный вывод, положив конец всяким иллюзиям некоторых зарубежных политиков о Минской группе, сказав, что считает ее деятельность оконченной, призвав Армению принять азербайджанские мирные инициативы, отказавшись от территориальных претензий и надежд на реванш.

Президент Ильхам Алиев высказал благодарность всем членам Движения Неприсоединения за твёрдую поддержку территориальной целостности Азербайджана и рассказал о том, что во время Второй Карабахской войны стойкая позиция государств-членов Движения Неприсоединения, которые являлись непостоянными членами СБ ООН, не позволила некоторым странам провести необъективную резолюцию, которая не отражала реалий и противоречила интересам Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также поддержал позицию Движения по реформированию ООН, отметив, что необходимо положить конец выполнению резолюций этой международной организации, на основе политических предпочтений.

Президент Ильхам Алиев призвал членов Движения ещё больше сплотиться и выступать с совместных позиций, противостоя новым вызовам, которые грозят разрушениями установившегося мировому порядку.

Такое искреннее и открытое выступление Президента Ильхама Алиева было встречено с одобрением всеми участниками конференции, которые высоко оценили высказанный им глубокий анализ современной ситуации в мире и регионе.

Речь председательствующего в Движении главы Азербайджанского государства показала, что штурвал государственного управления страны находится в надежных руках опытного политика мирового уровня, который наряду с национальными интересами, готов отстаивать интересы и права слабых и бедных стран мира на основе основополагающих принципов международного права, исходя из общечеловеческих стандартов и противостоя современным вызовам и проблемам.

То, что Президент Ильхам Алиев делал и делает для усиления роли и авторитета Движения Неприсоединения в мире, показывает, что Азербайджан за короткий период членства в этом Движении (начиная с 2011 года) сумел из страны-рядового члена Движения стать одним из лидеров этого объединения.

Это еще раз доказало правильность выбранного руководством страны внеблокового внешнеполитического курса, направленного на защиту национальных интересов, территориальной целостности и нерушимости границ государства, целью которого является развитие современного независимого Азербайджана, одного из ведущих стран мира.