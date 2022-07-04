Главы МИД Ирана и Азербайджана встретились в Тегеране

4 июля 2022 года в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амир-Абдуллахианом.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече министр Джейхун Байрамов поблагодарил за приглашение и гостеприимство. Напомнив о визите министра иностранных дел Ирана в Азербайджан в декабре 2021 года, министр отметил вклад взаимных визитов в развитие двусторонних связей.

Подчеркнуто сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в энергетической сфере, в частности, значение проектов "Худафарин" и "Гыз Галасы".

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейн Амир-Абдуллахиан поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за то, что он принял приглашение и посетил Иран. Отметив, что Азербайджан занимает важное место во внешней политике Ирана, министр Хусейн Амир-Абдуллахиан подчеркнул успешное продолжение сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономике, торговле, транспорте, энергетике.

Министр Хусейн Амир-Абдуллахиан также выразил решимость иранской стороны в реализации "Меморандума о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана через территорию Исламской Республики Иран".

Стороны также обсудили сотрудничество в многосторонних форматах, региональные вопросы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.