Минобороны Азербайджана внесло ясность в утверждения о предъявлении долгового иска

В некоторых СМИ была распространена ложная информация о том, что турецкая компания Öztek Tekstil Terbiye A.Ş якобы подала долговой иск в стамбульский суд против министерства обороны Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

В сообщении подчеркивается, что министерство не заключало никаких договоров по торговым операциям с указанной компанией.

"Информация, распространяемая лицами неустановленной национальности о якобы подаче судебного иска против министерства, является необоснованной, ложной и носит характер дезинформации. Путем распространения такой ложной информации пытаются бросить тень на деятельность минобороны", - говорится в сообщении.