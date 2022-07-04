Джейхун Байрамов встретился с Президентом Ирана - ФОТО
4 июля в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Президентом этой страны Сейедом Ибрахимом Раиси.
Как сообщили Day.Az в азербайджанском МИД, Президент Ирана с удовлетворением вспомнил свою встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 ноября 2021 года в Ашхабаде. Он передал свои искренние приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Раиси отметил, что связи между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие корни. Подчеркнув необходимость увеличения товарооборота для обеспечения дальнейшего развития двусторонних отношений, Президент подчеркнул, что связи Азербайджана и Ирана также внесут свой вклад в региональное сотрудничество.
Говоря об исторических, религиозных и культурных связях между двумя странами, Байрамов отметил важное значение встреч глав государств в развитии двусторонних отношений. В частности, он подчеркнул важность двух прошедших встреч между президентами двух стран.
Глава МИД сообщил, что провел со своим иранским коллегой полезные переговоры в соответствии с достигнутыми договоренностями и задачами на встрече президентов двух стран в Ашхабаде.
Байрамов также рассказал о совместных проектах, реализуемых между двумя странами в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. В частности, было подчеркнуто значение создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой, реализации совместных проектов на освобожденных от оккупации территориях.
На встрече также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Была отмечена важность обеспечения мира и безопасности в регионе и сотрудничества региональных стран в этом направлении.
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