Азербайджанские военные разоблачат еще один армянский фейк

В самые первые дни 44-дневной войны в Карабахе представители Миниобороны Армении, в частности, известный врун Арцрун Ованнисян и не отстающая от него Шушан Степанян, принялись распространять фейк-новость о том, что турецкий самолет F-16 якобы сбил армянский СУ-25. В "новость" никто, конечно же, не поверил, ибо Армения не предоставила никаких доказательств.

Прошли дни, месяцы, годы после вброса этого дешевого фейка и армяне так и не обнародовали ни одного факта, свидетельства, фото или -видеоматериалов о мифической "атаке F-16", о которой они так громко вопили. Они довольствовались лишь тем, что делились фотографиями останков самолета.

Заявления армян были абсурдны, потому что для поражения цели на такой высоте и расстоянии истребителями F-16 используются ракеты AIM-120 Amraam. Если бы F-16 действительно сбили бы армянский самолет, то где-то были бы найдены остатки выпущенной ракеты. Но нет ни их, ни радиолокационных записей т.н. "атаки".

Что же случилось в реальности? Из-за неопытности армянских летчиков, два СУ-25 врезались друг в друга, в результате чего обломки были разбросаны над Зангезуром. Недавно военнослужащие азербайджанской армии обнаружили то, что осталось от одного из этих самолетов, в районе золотоносного месторождения Союдлу (Зод) в Кяльбаджарском районе. Кадры опубликованы в азербайджанских телеграм-каналах.

Теперь нашим специалистам не составит труда провести экспертизу, обнародовать достоверные факты о крушении и раз и навсегда разоблачить армянскую ложь.