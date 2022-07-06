Рост транзита в Каспийском регионе приведет к ускорению решения оставшихся здесь проблем

Потенциал Каспийского региона с точки зрения транзита грузов огромный. Но для того, чтобы его использовать, потребуются годы упорного труда и гигантские инвестиции.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Взаимосвязь между экономическим развитием и политическими процессами некогда не бывает линейной. Опыт многих азиатских государств показал, что по мере их развития и роста благосостояния граждан эти страны не обязательно становятся более демократическими и прозападными (проамериканскими). Прямую связь можно выявить лишь между ростом экономических показателей и уровнем развития инфраструктуры, а также качеством рыночных институтов.

Тем не менее, два рассматриваемых процесса (рост транзитного потенциала и решение накопившихся в регионе Каспия проблем) органически связаны друг с другом. Дело в том, что развитие транспортных магистралей, пограничных комплектов, железнодорожных узлов и портовых терминалов требует интенсивного взаимодействия на межправительственном и межпарламентском уровнях, предполагает обширные межличностные контакты, увеличивающуюся степень осведомленности о соседних государствах, их гражданах и культуре государства-партнера. Поэтому я смотрю с оптимизмом на перспективу того, что рост транзита в Каспийском регионе приведет к ускорению решения оставшихся нерешенных проблем. Прежде всего, в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Каспийское море в течение тысячелетий находилось на важнейших торговых путях Евразии. Здесь обогащали друг друга своим взаимодействием различные народы, развивалась культура, архитектура, искусство. После того, как в начале XIX столетия обширные земли по его берегам были поделены между Персией и Россией, оба указанные государства рассматривали свои прикаспийские провинции как периферию, откуда могла прийти опасность военного конфликта, но где уровень развития экономики был заметно ниже, чем в столицах или других регионах.

Вследствие особенностей развития СССР и Ирана в прошлом столетии, оба эти государства не считали своей первоочередной задачей интеграцию в мировую экономику, не стремились к равноправному сотрудничеству с крупными соседними державами: Турцией, Саудовской Аравией и другими. Поэтому на момент распада СССР регион Каспия был крайне слабо соединен с другими регионами планеты. Преодоление данной проблемы - трудная задача, и ее решение займет не одно поколение.

Два основных направления движения грузов уже определены: по оси Восток-Запад, соединяя быстро развивающиеся Китай и Центральную Азию с высокоразвитой Европой, а также по оси Север-Юг, между Россией/ЕАЭС и Ираном, Индией, другими государствами Южной Азии.

В развитии транспортно-логистических сетей в регионе, как говорится, нет предела совершенству, они обойдутся в сотни миллиардов долларов и потребуют применения новейших технологий, используемых в транспорте, логистике, планировании инфраструктуры, обмене таможенной и иной статистической информацией между государствами. В Каспийском регионе пока отсутствуют высокоскоростные железные дороги, шоссейных дорог немного и их качество оставляет желать лучшего, современные перегрузочные портовые комплексы возводятся в Азербайджане и Казахстане и практически отсутствуют в других странах.

Региону Каспия еще предстоит завоевать себе место в международном разделении транспортно-логистических услуг. В настоящий момент перевозка грузов между Европой и Китаем по оси Восток-Запад осложнена относительно низкой пропускной способностью паромной линии Актау-Алят, а также железнодорожной сетью Грузии и Восточной Турции. При движении грузов по оси Север-Юг использование морского пути из Астраханской области в Азербайджан или на север Ирана делает перевозку медленной и дорогой. Транспортные магистрали по восточному берегу Каспия неудобны для большинства грузов, а пока основная магистраль МТК Север-Юг из российского Дагестана через Азербайджан в Иран не использует все свои ресурсы из-за неразвитой железнодорожной сети Ирана.

Таким образом, потенциал региона с точки зрения транзита грузов огромный. Но для того, чтобы его использовать, потребуются годы упорного труда и гигантские инвестиции.

В определенном смысле решение проблем Каспийского региона во многом упирается в затягивание Ираном ратификации Каспийской конвенции, принятой в 2018 году. Пока нет признаков того, что эта проблема вскорости будет решена. Известно, что правящие круги Ирана поддерживают идею ратификации Конвенции. Но она воспринимается крайне болезненно в общественном мнении этой страны, которое убеждено в том, что Иран был "несправедливо обделен" при подписании Конвенции, не был учтен его исторический опыт государственности и так далее. Поэтому ратификация конвенции в иранском парламенте, случись она сегодня, гарантированно ввергнет страну в острый политический кризис. А поскольку экономическое положение населения Ирана плачевное, перспектив возврата Тегерана к "ядерной сделке" с США практически нет, санкции уничтожают его экономику, то нынешний парламент и президент Ибрахим Раиси едва ли рискнет приступить к ратификации остро необходимой самому Ирану и всем прибрежным государствам конвенции.

Ее обсуждение велось дипломатами 20 лет, после подписания прошло уже четыре года, и она была одобрена парламентами четырех каспийских держав. Она крайне выгодна и самому Ирану, поэтому, думаю, будет ратифицирована после того, как внутриполитическое положение станет более устойчивым.

Лейла Таривердиева