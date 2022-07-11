Реализация пяти принципов, выдвинутых Баку, обеспечит устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил четкую поддержку всем предложениям Баку относительно постконфликтных реалий. Брюссель считает важным обеспечить стабильность, мир и безопасность на Южном Кавказе. Азербайджан предпринимает конкретные шаги в этом направлении, в частности, страна является автором мирной повестки дня (что было изложено в пяти принципах нормализации отношений с Арменией). Реализация этих принципов послужила бы устойчивому развитию региона.

Об этом в интервью Day.Az сказал британский политолог, директор кавказской программы в лондонской организации Conciliation Resources, научный сотрудник Chatham House по России и Евразии Лоуренс Броерс.

"В первую очередь речь идет о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, что возможно при подписании мирного соглашения, делимитации и демаркации границ, а также открытии транспортных и коммуникационных линий. Только в этом случае мир на Кавказе будет долгосрочным и стабильным", - считает он.

Что касается поздравительного письма Президента Ильхама Алиева Президенту США Джозефу Байдену, наш собеседник отметил, что Азербайджан справедливо ожидает вклада в мирный процесс со стороны всех крупных держав.

"Баку и Вашингтон придают особое значение двусторонним отношениям. Причем это сотрудничество развивается на основе взаимных интересов. Являясь крупнейшей страной как по площади, так и по численности населения, Азербайджан находится в зоне интересов США и развитие отношений с Баку в числе приоритетов внешней политики Вашингтона", - подчеркнул британский политолог.

Абдул Керимханов