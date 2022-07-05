Армяне запустили новый фейк

Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении государственной границы с Арменией является ложной и не соответствует действительности.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Это очередная дезинформация противоположной стороны", - заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.