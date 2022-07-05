https://news.day.az/politics/1476524.html Армяне запустили новый фейк - Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию
Армяне запустили новый фейк - Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию
Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении государственной границы с Арменией является ложной и не соответствует действительности.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Это очередная дезинформация противоположной стороны", - заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.
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