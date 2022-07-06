Отмолчаться у ЮНЕСКО не получится: Азербайджан требует ответа!

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджанская дипломатия переходит в активное наступление, требуя торжества исторической справедливости. Это следовало сделать давно, но и сейчас не поздно призвать официальный Ереван к ответу. Ведь сложилась поистине парадоксальная ситуация, при которой Азербайджан, земли которого более четверти века находились под армянской оккупацией, вынужден отвечать на откровенно лживые и циничные утверждения армянской стороны, которая безостановочно твердит про "уничтожаемое армянское наследие Карабаха".

Итак, в ЮНЕСКО направлено обращение в связи с городским кварталом Тепебаши в Иреване. Об этом было сообщено на презентации книги "Судьба квартала Тепебаши - последнего сохранившегося памятника азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов", изданной по итогам исследовательских работ.

Было отмечено, что группа научных деятелей и представителей общественности Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с процессом культурного геноцида, чинимого Арменией против национально-культурного, исторического наследия азербайджанского народа в Ереване, включая расположенный в этом городе квартал Тепебаши.

Действительно, тема уничтожения азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении очень обширна. Вот и историк, общественный деятель Шалале Гасанова не раз указывала на важность актуализации данной проблемы. Она приводила примеры того, как французские путешественники, Жан Батист Тавернье и Жан Батист Шарден, посетившие Иреван в 1655 г. и 1673 г., нарисовали графический рисунок города. На этих рисунках были указаны Иреванская крепость и строения внутри нее, а также Ханский дворец.

Ж. Шарден подробно передал, как проходят во дворце приемы, проводившиеся Шафигулу ханом, любителем искусства и науки, в честь своих гостей. Он описывает, как умело борцы, танцоры, певцы и музыканты демонстрировали свои таланты, чтобы развлечь собравшихся гостей. Спектакль, показанный музыкантами и танцорами посредством мимических движений, автор назвал оперой Востока.

Кроме того, в трудах Ш.Гасановой указывалось на то, что желание Императора России Николая I увидеть легендарную Иреванскую крепость, которая на протяжении более 23 лет, с некоторыми перерывами, устояла перед наступлением русских войск и тем самым завоевала славу "неприступной крепости", осуществилось в 1837 году. Царь переночевал в Ханском дворце, и в память о своем пребывании во дворце на стене Зеркального зала написал свое имя. Впоследствии эта часть стены была обрамлена.

Что в итоге? В итоге, в Иреване же не осталось ни единого исторического памятника, который свидетельствовал бы о своем прошлом. Официальные лица в Иреване не могут сегодня продемонстрировать прибывшим гостям и исследователям ни одного исторического памятника возрастом более 200 лет на "древней армянской земле" и в ее "древней столице".

Да и в целом, в Иреване, который исторически был азербайджанским городом, не осталось ныне азербайджанцев. И это то, чем обязаны озаботиться в ЮНЕСКО. Потому, что таким образом можно будет детальнее разобраться в сути всего происходившего в нашем регионе. А тут имела место давняя работа по фальсификации истории, по "обармяниванию" всего азербайджанского с целью предъявления потом территориальных претензий на наши территории.

И ЮНЕСКО, если там хотят сохранить остатки уважения к себе, доказать собственную беспристрастность и объективность, обязаны услышать аргументированные доводы азербайджанской стороны. Пока, увы, мы видим однобокую, предвзятую и необъективную деятельность ЮНЕСКО. О чем свидетельствует и то, что делегация данной организации до сих пор не посетила освобожденные в результате 44-дневной войны территории нашей страны.

А ведь по официальным данным в результате агрессии Армении против Азербайджана на ныне деоккупированных территориях были уничтожены 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи.

Кроме того, армянскими оккупантами были разрушены 365 клубов, 761 библиотека, 193 дома культуры, 310 храмов, 72 мечети, 199 курганов, 161 древнее кладбище, 184 древних поселения, 165 культовых сооружений и святынь, и 39 гробниц. Все это задокументировано. И обо всем этом, безусловно, должен знать мир. Это то, о чем обязаны открыто заявить в ЮНЕСКО. Как и о том, как веками разрушалось азербайджанское культурное наследие в Армении. Промолчать тут без потери остатков уже подмоченного реноме у ЮНЕСКО просто не получится.