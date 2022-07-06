https://news.day.az/politics/1476725.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
В ночь на 5 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.
В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.
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