Армения заминировала участок на границе - в страхе перед азербайджанцами
"Несколько месяцев назад мы писали, что наша граница перед азербайджанцами, обосновавшимися в районе озера Гарагёль, настолько беззащитна, что они могут беспрепятственно пересечь её и добраться до самого Гара-кился".
Как передает Day.Az, об этом говорится в статье газеты "Грапарак".
"Ситуация была настолько тревожной, что местный армейский корпус принял решение заминировать участок в районе села Хознавар укрупненной общины Тех протяженностью примерно один километр.
В беседе с нами бывший глава общины Варо Григорян подтвердил эту новость, заявив, что большего рассказать не может. Также стало известно, что местное население не было предупреждено о минировании. Об этом жители села узнали, когда лошадь одного из сельчанина забрела на минное поле и подорвались на мине", - сообщает издание.
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