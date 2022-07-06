Армения заминировала участок на границе

"Несколько месяцев назад мы писали, что наша граница перед азербайджанцами, обосновавшимися в районе озера Гарагёль, настолько беззащитна, что они могут беспрепятственно пересечь её и добраться до самого Гара-кился".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье газеты "Грапарак".

"Ситуация была настолько тревожной, что местный армейский корпус принял решение заминировать участок в районе села Хознавар укрупненной общины Тех протяженностью примерно один километр.

В беседе с нами бывший глава общины Варо Григорян подтвердил эту новость, заявив, что большего рассказать не может. Также стало известно, что местное население не было предупреждено о минировании. Об этом жители села узнали, когда лошадь одного из сельчанина забрела на минное поле и подорвались на мине", - сообщает издание.