Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором СВМДА

6 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Байрамов поприветствовал Сарыбая и сказал, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках СВМДА.

Министр отметил важность на сегодняшний день региональных форматов сотрудничества. Кроме того, была подчеркнута важность темы транспортного сообщения, а также развития Среднего коридора.

В свою очередь, исполнительный директор СВМДА сообщил, что программа его визита в Азербайджан является достаточно интересной, а встречи с соответствующими структурами полезны с точки зрения получения подробной информации по темам, имеющим значение для СВМДА. Он также с удовлетворением отметил, что Азербайджан всегда принимал активное участие в рамках СВМДА.

По его словам, в настоящее время тема транспортного сообщения является одним из самых актуальных вопросов для СВМДА, и Азербайджан в этом отношении отличается конструктивной позицией.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам трансформации СВМДА и вопросам, представляющим взаимный интерес.