Армяне "троллят" российское посольство в соцсетях

Автор: Мехти Ахмедзаде

Антироссийский настрой армянского общества и отречение Армении в целом от России продолжают приобретать все более раздражительный для Москвы характер.

Недавно министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о планах открыть в Ереване посольство.

Министр отметила, что это дипломатическое расширение "поможет направлять реакцию Канады на угрозы безопасности, укрепить политическое и экономическое сотрудничество для поддержки европейских союзников, а также в дальнейшем противостоять России и поддержать Армению в ее демократическом(?) развитии".

Позднее глава МИД Армении Арарат Мирзоян приветствовал решение Канады открыть посольство в республике.

Позже на данный ход событий отреагировало посольство России в Армении. В комментарии российского диппредставительства отмечается, что в посольстве обратили внимание на появившееся в местных средствах массовой информации сообщение об открытии посольства Канады.

Согласно заявлению, "вызывает недоумение, что этот шаг, согласно СМИ, МИД Канады был откровенно подан, в том числе, в контексте противодействия российскому влиянию".

"Удивляет столь неприкрыто высокомерное и пренебрежительное отношение к государству, с которым вроде бы собираются укреплять двусторонние связи. Невольно задумываешься о том, как такая линия отразится на благополучии и безопасности армянского народа", - говорится в заявлении посольства РФ.

По оценке диппредставительства, "этот сюжет показателен с точки зрения восприятия правящими кругами государств, причисляющих себя к золотому миллиарду, остального мира". Посольство заявило, что "именно такое надменное и подчас аррогантное отношение к другим странам и народам и лежит в основе многих трагических событий, которые происходят в современном мире".

В ответ армяне пустились "троллить" российское посольство в соцсетях.

Почти 900 аналогичных комментариев под постом в Facebook. Подобные факты отречения армян от России усилились, в частности, после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Минской группы ОБСЕ больше не существует.

Как видим, несмотря на то, что нынешняя Армения целиком и полностью зависит от Российской Федерации, армяне не перестают сближаться с Западом. На днях, кстати, США безвозмездно отдали Армении 120 миллионов долларов, якобы на укрепление "демократии" и "экономической стабильности". Конечно, укреплять армянам нечего - и того, и другого у них нет. Голодающую Армению просто хотят купить подачками.

Отметим, что это не первый выпад армян против посольства России. Армянские реваншисты, радикалы и националисты часто проводят акции протеста перед российским диппредставительством, обвиняя РФ в "предательстве". В частности, одним из наиболее громких скандалов стало факельное шествие к зданию посольства, где представитель террористов "Сасна-Црер" Ваге Гаспарян кричал "Прощай, немытая Россия!".