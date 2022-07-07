"Умные деревни" преобразят сельскую жизнь в Азербайджане

Недавно Азербайджан представил свой проект "Умные деревни" депутатам Европарламента от межправительственной группы "Сельские, горные и отдаленные районы и умные деревни", а также более широкой аудитории приглашенных гостей, интересующихся тем, как преобразить и возродить сельские сообщества.

Ситуация на освобождённых территориях в Азербайджане представляет собой особую проблему из-за затяжного конфликта, в результате которого люди были вынуждены бежать, а большая часть существующего жилья и инфраструктуры была разрушена. Предоставить местному населению гарантии, услуги и инфраструктуру для возвращения на свою землю - непростая задача, но именно ее поставило перед собой правительство Азербайджана. Умная деревня Агалы является первой в своем роде и будет использоваться в качестве пилотного проекта для подобных проектов в этой в настоящее время обезлюдевшей части страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной во влиятельном европейском аналитическом портале EU Reporter (Бельгия).

Автор статьи приводит заявление члена Европарламента от Словении Франца Боговича, который является одним из сопредседателей межправительственной группы. Он рассказал об уроках, извлеченных во время кризиса в связи с COVID-19 сельскими общинами по всей Европе, подчеркнув роль устойчивого развития в преодолении трудностей: "Два волшебных слова были "зеленый" и "цифровой", но теперь мы добавили еще одно - "устойчивость". Мы хотим устойчивое общество, в котором люди, живущие в сельской местности, могут получить доступ к хорошим услугам и инфраструктуре, наслаждаясь высоким качеством жизни".

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов сказал, что этот проект касается не только строительства зданий: "Мы пытаемся вернуть в этот район семьи, которые покинули эти места тридцать лет назад. Это не просто проблема устойчивого развития и цифрового строительства, это прежде всего социальная проблема, которую необходимо решать с максимальной ответственностью к жизни людей". Посол Садыгов сказал, что Азербайджан проявляет интерес к обмену и изучению передового опыта в Европе по развитию сельской местности.

Алессандро Да Ролд, соучредитель и генеральный директор Европейского форума "умных деревень" и по совместительству организатор конференции, заметил, что деревня (имеется в виду Агалы - ред.), на застройку которой ушло всего восемь месяцев, будет восприниматься с некоторой завистью теми в Европе, кому приходится долго ждать разрешения на строительство", - пишет EU Reporter.

Далее в статье отмечается, что члены Европарламента были впечатлены увиденным и направленностью этого проекта. По общему признанию, строительство деревни начинается с нуля и в силу уникальных обстоятельств находится сверху вниз по своей природе. Тем не менее, Министерство сельского хозяйства долго и упорно думало о том, как вернуть людей в этот район.

Объясняя концепцию "умной деревни", представитель Министерства сельского хозяйства назвал ключевой момент - деревня должна быть самодостаточной. В общей концепции деревни было четыре ключевых направления: интеллектуальная инфраструктура и услуги; возможности трудоустройства; рациональное управление; зеленая и альтернативная энергетика.

"В деревне есть высокоскоростное подключение к Интернету, которое поддерживает электронное здравоохранение, электронное обучение и поддерживает цели интеллектуального управления. Семьи могут быть уверены, что их дети будут иметь доступ к лучшим образовательным ресурсам, предоставляемым на месте, а также, при необходимости, дистанционно. Это относится и к оказанию медицинских услуг", - подчёркивает бельгийское издание.

Как пишет автор статьи, правительство Азербайджана понимает, что для возвращения людей в этот район потребуются рабочие места и экономические возможности.

"Правительство обратилось к субъектам частного сектора, чтобы создать возможности для трудоустройства. Одним из перспективных предприятий, например, является ферма по производству и переработке буйволиного молока. Этот проект поддержит около 60 рабочих мест, но есть рабочие места в производстве бетона, садах хурмы, гостинице и возможностях туризма, а также в государственном секторе. "Умное" и устойчивое мышление пронизывает все аспекты этой деревни. Например, в сельском хозяйстве будут использоваться самые современные системы экологического мониторинга и ирригационные системы, использующие сточные воды.

Особое внимание уделяется зеленой и альтернативной энергии, при этом все здания спроектированы в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами с энергоэффективностью 80%. Деревня может похвастаться почти нулевым уровнем выбросов, используя солнечные, ветряные и тепловые насосы для удовлетворения потребностей в энергии. Несмотря на то, что первоначальные затраты на создание этой инфраструктуры высоки, она, вероятно, принесет свои дивиденды в будущем.

Деревня Агалы является первой в своем роде, будет еще от 15 до 20, которые могут больше сосредоточиться на других секторах, таких как легкая промышленность или туризм. Парламентарии с интересом наблюдали за развитием проекта и обменивались опытом", - резюмирует EU Reporter.