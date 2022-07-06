Aмериканская и международная еврейская пресса пишет о визите председателя Государственного комитета в Израиль

В американском журнале "Frontpage Magazine" и газете "The Jewish Press", имеющих широкую читательскую аудиторию, а также "Israelhayom" и "İsraelnationalnews", входящих в число самых влиятельных израильских газет, опубликованы статьи, повествующие о визите председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Израиль.

Как передает Day.Az, в статьях политического обозревателя Рейчел Аврахам говорится о том, что в ходе недавнего визита в Израиль председатель Государственного комитета провел встречи с официальными лицами этой страны и проживающими в Израиле представителями диаспоры азербайджанского происхождения. Отмечая, что сегодня, когда нынешнее коалиционное правительство Израиля ведет борьбу за политическое выживание, министр финансов Авигдор Либерман, министр сельского хозяйства Одед Форер, министр жилищного строительства Зеев Элькин, министр по делам диаспоры Нахман Шай, а также ряд известных членов Кнессета (парламента Израиля) встретились с Фуадом Мурадовым, автор расценивает это как важное значение, придаваемое ее страной отношениям с Азербайджаном.

Главная тема обсуждений на встречах была связана с азербайджанской диаспорой в Израиле, азербайджано-израильским сотрудничеством, инвестиционными возможностями израильтян в Азербайджане, потенциальными проектами для обеих стран. Официальный представитель Азербайджана говорил о влиянии, оказываемом позитивными связями азербайджанской диаспоры в Израиле с Aзербайджаном на отношение израильтян к нашей стране.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай подчеркнул, что диаспора азербайджанского происхождения в его стране упрочила связи Израиля с Азербайджаном: "Мы подробно говорили о многосторонних межгосударственных связях. Состоялась взаимная презентация проектов и инициатив двух структур. Корни традиционно дружественных отношений между нашими странами уходят в историю глубже, чем экономика, сельское хозяйство и туризм. Это основано на общих ценностях и вере в преумножение могущества наших народов. С нетерпением ожидаю продолжения в будущем нашего сотрудничества".

Отмечается, что выступивший на мероприятии, посвященном 55-летнему юбилею "AзИз" - главной организации азербайджанской диаспоры в Израиле, председатель комитета вручил раввину Шмуэлю Симантову, Александру Аграновскому, профессору Михаилу Агарунову и другим известным азербайджанским евреям медали за заслуги в развитии азербайджанской общины в Израиле. Говоря о новой стратегии страны, намеченной в соответствии с рекомендациями Президента Ильхама Алиева на состоявшемся в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, Фуад Мурадов представил пропаганду культурно-политического единства азербайджанцев, проживающих за рубежом, как стратегическую цель Азербайджанского государства, а также констатировал важность очистки заминированных армянами территорий вдоль азербайджано-армянской границы и непрерывного осуществления работ по реконструкции в послевоенном Карабахе.

В статьях, где говорится о политике мультикультурализма в Азербайджане, могущей служить примером для других стран, а также партнерстве между еврейской и азербайджанской общинами в США, подчеркивается, что упомянутый визит окажет позитивное влияние не только на связи с еврейской общиной Америки, но и на трехсторонние отношения между Aзербайджаном, Израилем и США.

Подробно со статьей можно ознакомиться на следующем линке:

https://www.frontpagemag.com/fpm/2022/06/azerbaijani-chairman-muradovs-israel-visit-rachel-avraham/

https://www.jewishpress.com/news/israel/tres-aipac-azerbaijani-official-in-israel-to-tighten-relations-through-israelis-born-in-his-country/2022/06/22/

https://www.israelhayom.com/opinions/the-significance-of-fuad-muradovs-israel-visit/

https://www.israelnationalnews.com/news/355661