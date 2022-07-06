Деятели науки и общественности Азербайджана обратились в ЮНЕСКО по поводу квартала Тепебаши в Ереване

Деятели науки и общественности Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом, совершенным против наследия азербайджанского народа на территории квартала Тепебаши в Ереване.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращение подписали 102 известных научных и общественных деятеля Азербайджана.

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