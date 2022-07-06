https://news.day.az/politics/1476930.html По факту самоубийства военнослужащего азербайджанской армии возбуждено уголовное дело - Генпрокуратура
По факту самоубийства военнослужащего азербайджанской армии возбуждено уголовное дело - Генпрокуратура
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту самоубийства, совершенного около 17:00 5 июля военнослужащим срочной военной службы азербайджанской армии Тагиевым Раваном Зейналабдин оглу, который выстрелил в себя из автоматического оружия, в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.
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