По факту самоубийства военнослужащего азербайджанской армии возбуждено уголовное дело

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту самоубийства, совершенного около 17:00 5 июля военнослужащим срочной военной службы азербайджанской армии Тагиевым Раваном Зейналабдин оглу, который выстрелил в себя из автоматического оружия, в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.