В личных отношениях между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Шарлем Мишелем я вижу большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества

Источник: Агентство международной информации Trend

В личных отношениях между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем я вижу большой потенциал для дальнейшего развития всех аспектов нашего двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Отношения между ЕС и Азербайджаном расширяются. Надеюсь, что мы сможем заключить новое соглашение в ближайшем будущем. Если взглянуть на нынешнюю картину международных отношений и на то, как формируются транспортные коридоры, то можно увидеть, что Южный Кавказ и, в частности, Азербайджан играют все возрастающую роль в рамках так называемого Среднего коридора, который приобретает все большее значение. Считаю, что это также представляет большой интерес для Европейского союза, так как Азербайджан играет ключевую роль в торговле между Востоком и Западом. В этой сфере отношения между Европейским союзом и Азербайджаном в ближайшие годы будут только укрепляться. Конечно же, мы сотрудничаем и в сфере энергетики. Но более важным является то, что в личных отношениях между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Шарлем Мишелем я вижу большой потенциал для дальнейшего развития всех аспектов нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Клаар.

Спецпредставитель ЕС считает, что Шарль Мишель лично будет и впредь очень активно участвовать в процессе построения мира между Азербайджаном и Арменией.

"Надеюсь, что в будущем мы увидим новые встречи между лидерами [Азербайджана и Армении], потому что этот формат, действительно, имеет большое значение. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и Президенту Шарлю Мишелю удалось обсудить и достичь прогресса по ряду важных вопросов. И в этом смысле, безусловно, это один из форматов, на котором ЕС продолжит фокусироваться как на ключевом для решения различных вопросов. В то же время мы продолжим работать и на других уровнях. Я лично вместе с моей командой, а также с коллегами из офиса Президента Мишеля обязательно будем взаимодействовать как с Баку, так и с Ереваном для решения всех важных вопросов, которые обсуждаются. Мы говорим о мирном соглашении, о возобновлении коммуникаций, о границе. Есть много ключевых вопросов, в решении которых, как я считаю, ЕС принимал и будет принимать активное участие с целью оказания помощи", - отметил Клаар.

Что касается открытия транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, то он подчеркнул, что ЕС уже протянул руку помощи в решении этого вопроса.

"Но, безусловно, мы продолжим активно этим заниматься. Я хотел бы отметить, что на последней встрече лидеров 22 мая этот вопрос был важной частью обсуждений. И лидеры достигли определенных важных договоренностей, которые составили основу дискуссий на встрече заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России в прошлом месяце для решения этой проблемы. Это, конечно, ключевой вопрос для Азербайджана, который чрезвычайно важен для ЕС и, естественно, для Армении. И я уверен, что можно найти решение и продвинуться вперед в этом очень важном вопросе в ближайшем будущем, потому что он представляет естественный интерес для всех участников. ЕС продолжит уделять большое внимание решению этого вопроса", - сказал спецпредставитель ЕС.

Клаар подчеркнул, что ЕС также продолжит поддерживать Азербайджан в процессе разминирования освобожденных территорий.

"Это, конечно, большая задача, и Азербайджан уже вложил в это огромные суммы. Еще предстоит много работы по очистке территорий. ЕС является крупнейшим международным донором, поддерживающим этот процесс. Необходимо в конечном итоге решить проблему мин, чтобы люди могли вернуться на свои земли. На это уйдет много финансовых средств, человеческих ресурсов, техники. Как я уже сказал, ЕС является крупнейшим донором в этой области, и мы продолжим поддерживать Азербайджан во всех аспектах, чтобы ускорить этот процесс, как можно скорее очистить территории [от мин] и позволить людям вернуться в свои дома", - сказал он.

Клаар считает, что всеобъемлющее урегулирование между Арменией и Азербайджаном, что будет означать возобновление работы транспортной инфраструктуры и коммуникаций, безусловно, привлечет в регион больше инвесторов, которые увидят в меняющихся обстоятельствах возрастающее значение Южного Кавказа для международного транзита и торговли.

"Кроме того, в будущем, поскольку мы можем наладить более широкое сотрудничество между тремя странами Южного Кавказа в различных областях, будь то взаимодействие в области энергетики, в управлении водными ресурсами или в совместном продвижении туризма, это принесет чистую выгоду для всех трех стран региона. Считаю, что путь, на котором мы сейчас находимся, открывает большие перспективы для Азербайджана, Армении и всего региона, а затем и для ЕС, потому что все три страны являются нашими важными соседями. И мы, безусловно, желаем нашим соседям всего наилучшего", - заключил он.