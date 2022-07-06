Баронесса и Армен: история одной глупости

Автор: Акпер Гасанов

Марк Твен совершенно точно и верно утверждал, что право на глупость - одна из гарантий свободного развития личности. Экс-президент Армении Армен Саркисян, также как и большая подруга карабахских сепаратистов, член Палаты Лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронесса Керолайн Кокс, наверняка считают себя личностями свободными и достигшими пика развития, что, впрочем, не мешает им регулярно совершать глупости, главная из которых состоит в крайне неправильном, чрезмерно раздутом мнении о своем месте в современном мире, что, собственно говоря, мощным потоком вытекало из поздравления, отправленным Саркисяном в адрес Кокс по случаю ее дня рождения. Нет, поздравлять женщин вообще, а тем более по такому поводу, как день рождения, очень правильное и нужное занятие. Нелепо другое - попытка придать всему этому характер чего-то иного.

А Армен Саркисян именно этим и занялся. Он видимо считает, что письмо баронессе - это почти подвиг. Или что, как минимум нечто героическое в этом есть. На установление ему памятника в Ереване может и не тянет, но на упоминание имени в армянской прессе - вполне себе. Всяко лучше, чем статус посланного в пешее эротическое путешествие политика.

Да, Саркисян вполне мог заблудиться, путешествуя, но погоняло "Неуловимый Джо" к нему прилипло намертво. И прилипло оно по той простой причине, что в Армении откровенно указывали на то, что Саркисян является персонажем потому и неуловим, что никто его ловить не собирается. Проще говоря, комическим, анекдотическим персонажем. Хотя, амбиций у него было - хоть отбавляй.

Сейчас об этом смешно даже вспоминать, но Саркисян на полном серьезе пытался играть чуть-ли не "отца нации". Он мучительно долго и глубокомысленно молчал, когда стоило говорить и говорил, когда стоило держать язык за зубами. Пару раз он даже соизволил совершить "выход в народ", но это закончилось очередным, предсказуемым имиджевым фиаско для Армена Вардановича.

В итоге, он остался в истории Армении, как президент страны в период ее разгромного поражения в 44-дневной войне. Оказалось, что все его связи в Великобритании, Бельгии, Италии оказались не стоящими как ломаного гроша, так и выеденного яйца. И даже любимая баронесса Кокс оказалась не в силах помочь Саркисяну и Армении в ходе 44-дневной войны и после нее.

Тем забавнее читать то, что написал Саркисян престарелой баронессе. "Вы во все времена и во всех ситуациях, игнорируя призывы и угрозы на разных уровнях, стояли на стороне Карабаха, Армении и армянского народа", - указал "неуловимый Джо " армянской политики. Где, как, игнорируя что и соглашаясь на что действовала Кокс - это уже никому не интересно.

Более того, англичанке должно быть обидно за то, что Саркисян назвал ее "голосом Карабаха на международной арене". Потому, что настоящий голос Карабаха сейчас звучит в Шуше, на различных фестивалях в освобожденной колыбели азербайджанской культуры. А тот голос, который подает баронесса в ходе общения с армянскими сепаратистами - это не голос, а писк.

Реальность же совсем иная. Она состоит в том, что азербайджанская армия одержала историческую победу, разгромила армянскую военщину, вынудив премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Это была фактическая капитуляция. Капитуляция вынужденная, ибо при наличии от пяти до восьми тысяч погибших (цифры, которые приводят разные армянские источники), имея 10.000 дезертиров, уничтоженную и взятую в качестве военного трофея азербайджанской армией армянскую военную технику, Армения просто не могла дальше сопротивляться.

Армен Саркисян и Керолайн Кокс не могут не знать о том, что Великобритания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, что НАТО выступил с очередным заявлением на сей счет. Таковы реалии. И то, что теперь выкидывает экс-президент Армении, надувая воздушный шарик лопнувших претензий баронессы Кокс - это глупость, которая не перестает быть таковой, даже с учетом того, что оба фигуранта дела считают себя свободными личностями.