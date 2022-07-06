Армяне обостряют напряженность на границе с Азербайджаном

Вооруженные силы Армении за последние недели не менее десяти раз обостряли напряженность в отношениях с Баку, нанося удары по Лачинскому и Кяльбаджарскому районам Азербайджана. Последний обстрел азербайджанских военных позиций армянской армией произошел 4 июля. По сообщению Минобороны Азербайджана, ночью подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

Очередные нарушения режима прекращения огня армянской армией имели место в ходе переговоров между Баку и Ереваном по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. В мае прошлого года комиссии по делимитации этих границ провели первое заседание на межгосударственной границе, на котором обсуждались актуальные вопросы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье французского издания La Gazette, главным исполнительным директором которой является Жан-Мишель Брюн.

В статье отмечается. что вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, возглавляющий комиссию, и его армянский коллега, вице-премьер Мгер Григорян, затем договорились продолжить встречи в разных местах и ​​подтвердили, что вторая встреча состоится в Москве, а третья - в Брюсселе.

Вопросы делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном занимают важное место в двусторонней повестке дня после победы Азербайджана в войне 2020 года, после которой азербайджанская армия восстановила контроль над большей частью границы с Арменией.

Значительная часть 1007-километровой азербайджано-армянской границы оставалась вне контроля страны в течение почти 30 лет после незаконной оккупации армянами азербайджанского Карабаха в начале 1990-х годов. После распада Советского Союза в 1991 году, Армения начала настоящую военную кампанию против Азербайджана, ознаменовав собой самую продолжительную и смертоносную войну в Южном Кавказе. Эта кровавая война закончилась прекращением огня в 1994 году, когда Армения насильственно оккупировала 20% международно признанных территорий Азербайджана. Более 30 000 азербайджанцев были убиты и еще миллион изгнаны с этих земель в рамках жестокой политики этнических чисток, проводимой властями Армении.

27 сентября 2020 года многолетний конфликт между двумя странами обострился после того, как армянские силы, дислоцированные на ранее оккупированных землях Азербайджана, обстреляли военные позиции и гражданские населенные пункты в Азербайджане. В ходе контрнаступательной операции, длившейся 44 дня, азербайджанские войска освободили от продолжавшейся почти 30 лет незаконной армянской оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Война закончилась трехсторонним заявлением, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией 10 ноября 2020 года. Согласно этому заявлению, Армения также вернула Азербайджану ранее оккупированные районы Агдам, Кяльбаджар и Лачин.

Правительство Азербайджана разместило несколько подразделений Вооруженных сил и Государственной пограничной службы в приграничных районах, включая в Кяльбаджаре и Лачине, для усиления охраны границы. Однако эта мера встретила негативную реакцию армянской стороны с мая 2021 года. Ереван тогда обвинил азербайджанские силы в так называемом "посягательстве" на территорию Армении.

С тех пор участились провокации армянской армии против ВС Азербайджана, что привело к серьезным осложнениям на границе. Баку призвал к немедленному запуску процесса делимитации и демаркации с целью ослабления напряженности в отношениях с Ереваном. Этот процесс является одним из ключевых условий для азербайджанского правительства в установлении отношений с Арменией и обеспечении стабильности и мира в регионе.