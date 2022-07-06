Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с узбекским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел сегодня телефонный разговор с и.о. министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министры особо подчеркнули организацию на высоком уровне 22 июня государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан и итоги визита, в том числе подписание документов, повышающих на качественно новый уровень стратегическое партнерство между двумя странами.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых в ходе визита договоренностей, а также дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять в этом направлении.

В то же время, было подчеркнуто, что в Узбекистане со стороны государства были предприняты правовые шаги против попыток создания нестабильности в стране путем беспорядков на территории Каракалпакской Республики Узбекистана несколько дней назад, и в связи с этим была выражена поддержка Азербайджана братскому государству и народу Узбекистана. Подчеркнуто, что любые случаи против суверенитета и территориальной целостности государств недопустимы.