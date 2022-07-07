https://news.day.az/politics/1477102.html В армянском обществе все еще есть группы, пропагандирующие реваншистские идеи - Джейхун Байрамов
В армянском обществе все еще есть группы, пропагандирующие реваншистские идеи - Джейхун Байрамов
Азербайджан предложил Армении мирное соглашение, но каких-либо серьезных подвижек в этом вопросе нет.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Министр сообщил, что в армянском обществе до сих пор существуют группы, пропагандирующие реваншистские идеи.
"Надеемся, что армянское политическое руководство осознает существующие реалии. Для обеспечения мира в регионе необходимо соблюдать международные принципы", - сказал Байрамов.
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