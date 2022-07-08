Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой вносит большой вклад в усиление диаспорских организаций, представляющих нашу страну за рубежом. Госкомитет занимается поддержкой и организацией проведения различных мероприятий, где собираются вместе наши соотечественники, проживающие в различных странах мира. Важнейшая роль Госкомитета по работе с диаспорой заключается в сближении проживающих за рубежом азербайджанцев с нашей общей Родиной.

Об этом Day.Az сказала депутат от шведской провинции Йёнчёпинг, координатор Cовета азербайджанцев Швеции Ирада Алиева-Сёдерберг.

Наша собеседница рассказала о том, как происходит процесс сотрудничества между возглавляемой ей организацией и Госкомитетом по работе с диаспорой:

"Благодаря Госкомитету по работе с диаспорой Cовет азербайджанцев Швеции наладил отношения с представителями диаспоры, проживающей в Норвегии, Финляндии, Нидерландах, Германии. Мы проводим совместные мероприятия, которые очень важны для доведения до мировой общественности постконфликтных реалий. Проживающие в разных странах активисты азербайджанской диаспоры знакомятся друг с другом, налаживают сотрудничество, готовят дорожные карты и строят планы на будущее", - отметила она.

Как сообщила координатор Cовета азербайджанцев Швеции, с целью достижения единства азербайджанской диаспоры и организации системной работы в 2019-2023 годах была подготовлена Стратегическая дорожная карта.

"В целом, я высоко оцениваю роль Госкомитета по работе с диаспорой в координации азербайджанцев в мире. С каждым годом заметно улучшается качество диаспорских организаций, но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Поскольку укрепление позиций диаспоры усиливает имидж Азербайджана в мире. Как и во всех сферах деятельности у нас тоже есть недостатки, но они совершенствуются. Можно однозначно сказать, что в работе диаспоры происходят изменения в лучшую сторону", - резюмировала Ирада Алиева-Сёдерберг.

Абдул Керимханов