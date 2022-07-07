Галлюцинации гадрутских армян

Автор: Акпер Гасанов

О том, что внутриполитическая жизнь в Армении представляет собой один, бесконечный балаган, участники которого меняются, но суть действа не меняется, мы писали не раз. Вот, появился очередной повод убедиться в целости и сохранности существующей тенденции. И помог в этом глава общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян.

Во имя чего, простите? Во имя, как выясняется, территории Азербайджана. Гадрут, напомню, является поселком в Ходжавендском районе нашей страны. Он был освобожден в результате 44-дневной войны. Получается, что в РА создана организация, которая пытается поставить под сомнение итоги этой войны, завершившейся подписанием , в ночь на 10 ноября 2020 года, трехстороннего заявления.

Действующий премьер-министр РА Никол Пашинян поставил свой размашистый автограф под актом о капитуляции. Но, вот ведь поразительное восприятие мира у некоторых армянских реваншистов, Айрян до сих пор пытается внести ясность в то, что давно уже "разжевано", обговорено. В общем, интересуется Левон у Никола Воваевича, есть ли у премьер-министра РА ответы на вопросы армян из Гадрута.

"Если у правительства Армении нет ответа на наши вопросы, как оно представляет себе процесс своей дальнейшей деятельности? ", крайне своеобразно "вырубил" возмущающийся Левон.По его словам, народ должен сказать свое слово, если руководитель страны выступает с антинациональным заявлением, то он не должен работать. Проще говоря, он требует отставки Пашиняна.

Как бы, совсем не новое, не оригинальное требование. Вот уже скоро два года, как армянские реваншисты его озвучивают. Причем, взывая к народу. Который, как известно, свою позицию высказал, проголосовав на внеочередных парламентских выборах за действующую власть, по сути доказав готовность смириться с новыми реалиями ради того, чтобы увидеть свет в конце армянского тоннеля.

Но Левон из Гадрута продолжает возмущаться, по прежнему апеллируя к народу РА. Видно, в РА есть несколько армянских народов. "Мы требуем от правительства Армении четкого ответа на вопросы: думают ли они о возвращении нас на родину, а если нет, то почему? Это связывается со статусом Карабаха: если республике не дадут статус, то мы не только не вернемся в "нкр" , но и постараемся вывезти наших соотечественников оттуда", непонятно кому угрожает Айрян.

Если это угроза в адрес Пашиняна, то она бесполезна. Не в силах Никол Воваевич чем-то помочь таким, как Левон. Потому, что в центре Гадрута стоит момент "Железный кулак". Какова его мощь, Пашинян и остатки армянской армии прекрасно понят. Рисковать еще раз они не будут. Тем более, что 24 декабря 2021 года в Гадруте состоялось открытие воинской части, в которой размещаются силы коммандо.

Кроме того, в Гадруте налаживается жизнь. Там работает почтовое агентство отдела обслуживания клиентов Физулинского почтового филиала. Кроме того, строительство автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по указанию главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается высокими темпами.

Общая протяженность дороги составляет 39,7 км. На участке дороги протяженностью 14 км завершается нанесение асфальтобетонного покрытия, а на участке протяженностью 25,7 км в соответствии с I технической категорией выполняются работы по строительству дорожного полотна шириной 21,5 м. Кроме того, 9 октября 2021 года в Гадруте был заложен фундамент новой 35-киловольтной узловой подстанции "Гадрут" и новой мечети.

Так что, Азербайджан восстанавливает Гадрут. И Левону , как и членам его кружа, можно все это увидеть на расстоянии.Да, он может выбирать любые формы протеста и отрицания реальности. К примеру, Левон утверждает, что он и его подельники начнут сидячую забастовку у здания кабмина Армении.Их право. Могут даже нагишом прогуливаться по всем улицам Иревана.Реальность от этого не изменится.

Она такова, что есть итоги 44-дневной войны, поражение в которой признал официальный Ереван. Она такова, что произошло торжество справедливости и международного права. Ведь, Левон и ему подобные жили в домах и на территориях азербайджанцев, которые были изгнаны в ходе Первой Карабахской Войны.Причем, им не оставляли времени на сборы, их угрозами и силой выкидывали из домов.

Тех самых, в которых потом почти три десятка лет жили армянские оккупанты.Которым, замечу, во многих случаях дали достаточное количество времени на сборы. В итоге, весь мир увидел , что армяне уносили с собой даже унитазы, попутно сжигая дома, леса, животных, нанося максимальный ущерб природе, в общем демонстрируя свою варварскую сущность. Это то, о чем Левон Айрян и прочие реваншисты предпочитают не вспоминать. Но их "амнезия" представляет собой такое же нелепое действо, как и их протесты в Ереване. Впрочем, ничего иного в репертуаре армянских реваншистов просто нет.