Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мировой истории.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на Недели дипломатии "Союзнические отношения между Турцией и Азербайджаном после Шушинской декларации, новые региональные реалии и роль Турции в восстановлении и развитии Карабаха" на тему "Мир и творческие инициативы Азербайджана в послевоенный период", проводимой МИД и Университетом ADA.

Она отметила, что турецко-азербайджанские отношения развиваются по линии стратегического союзничества.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы в будущем вывести эти отношения на более высокий уровень. Турция - братское государство, оказывающее на сегодняшний день самую большую политическую поддержку Азербайджану. Турция также играет очень важную роль в работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях", - сказала Абдуллаева.