Армяне обстреляли Кяльбаджар

Вечером 7 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Отмечено, что в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.