Состоялось первое заседание Совета управления госслужбой Азербайджана в новом составе

Седьмого июля состоялось первое заседание Совета управления государственной службой Азербайджана в новом составе.

Как сообщает Day.Az, в начале встречи выступил руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев.

Он подчеркнул, что создание в Азербайджане современной системы государственной службы и ее развитие на основе принципов демократии, права и справедливости связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было отмечено, что богатый управленческий опыт великого лидера сыграл большую роль в организации государственной службы в соответствии с современными требованиями, в подготовке высококвалифицированных, профессиональных национальных кадров.

Принятие закона Азербайджанской Республики "О государственной службе" в 2000 году стало важным шагом в регулировании отношений в сфере госслужбы и вопросов, связанных с юридическим статусом лиц, работающих в этой сфере.

Было подчеркнуто, что совершенствование законодательной базы в сфере государственного управления и применение стандартов, отвечающих современным вызовам, развитие национального кадрового потенциала, реализация целенаправленных кадровых реформ, служащих повышению качества и эффективности государственной службы, всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева, и в этом направлении принимаются последовательные меры.

Президент Азербайджана, уделяя особое внимание высокому профессионализму, личным качествам и инициативе на государственной службе, определил соблюдение морально-этических ценностей, правил этического поведения, осуществление строгого контроля над деятельностью государственных органов, государственных служащих, полное и правильное выполнение принятых решений в качестве основных задач.

На заседании были заслушаны выступления об избрании председателя и организации деятельности Совета, текущей ситуации в сфере государственной службы, отчет Государственного экзаменационного центра, а также проведены обсуждения по текущему состоянию прогнозирования и планирования в сфере кадрового обеспечения госслужбы.

По итогам голосования председателем Совета по управлению государственной службой был избран руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев. Кроме того, функции Секретариата Совета были возложены на отдел законодательной и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, утверждены направления деятельности Секретариата Совета.

В заключительной части заседания руководитель Администрации Президента отметил необходимость более гибкого и оперативного взаимодействия с государственными органами для надлежащей реализации новых важных задач, возложенных на Совет по управлению государственной службой, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности Совета.