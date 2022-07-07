https://news.day.az/politics/1477259.html Азербайджанец назначен на высокую должность в армии США - ФОТО
Азербайджанец назначен на высокую должность в армии США - ФОТО
Азербайджанец Наими Амирал, который является офицером Военно-морских сил США, назначен на должность начальника отдела внешних связей Пятого флота этой страны.
Как передает Day.Az, Об этом сообщил эксперт-исследователь по диаспоре Эльнур Эльтюрк, передает Oxu.Az.
Пятый флот - оперативное соединение ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования - Манама (Бахрейн).
Отметим, что ранее Н.Амирал возглавлял отдел России и Европы в Центральном аппарате ВМС в Пентагоне. Он служит в армии США около 20 лет и имеет звание полковника.
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