Азербайджанец назначен на высокую должность в армии США

Азербайджанец Наими Амирал, который является офицером Военно-морских сил США, назначен на должность начальника отдела внешних связей Пятого флота этой страны.

Как передает Day.Az, Об этом сообщил эксперт-исследователь по диаспоре Эльнур Эльтюрк, передает Oxu.Az.

Пятый флот - оперативное соединение ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования - Манама (Бахрейн).

Отметим, что ранее Н.Амирал возглавлял отдел России и Европы в Центральном аппарате ВМС в Пентагоне. Он служит в армии США около 20 лет и имеет звание полковника.