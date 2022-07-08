Состоялась встреча с новоназначенными судьями

Под руководством Президента страны Ильхама Алиева в соответствии со всесторонним развитием республики последовательно продолжаются реформы в судебно-правовой системе. Указ, подписанный главой государства в 2019 году, является важной "дорожной картой" в этой сфере, осуществляются комплексные законодательные, институциональные и практические меры, связанные с его исполнением.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства юстиции, с целью снижения рабочей нагрузки судей, оперативного и качественного рассмотрения дел по Указу число штатов увеличено на 200 единиц. Для гибкого комплектования этих штатов за счет юристов, обладающих высокой подготовкой и моральными качествами, усовершенствованы правила по выбору судей. Этот многоэтапный процесс получил непрерывный характер, на экзаменах постоянно обеспечиваются прозрачность и общественный контроль, внедряются современные технологии.

За прошедший период посредством прозрачных процедур около 1200 кандидатов прошли отборный процесс по назначению судьями, 44 человека назначены на различные судейские должности. Еще 39 человек распоряжениями главы государства от 1 июля 2022 года были назначены судьями судов первой инстанции.

7 июля министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов встретился с новоназначенными судьями.

Поздравив судей с тем, что они удостоены Президентом Азербайджана почетного звания судьи, министр отметил всесторонний устойчивый прогресс нашей республики, переживающей самый могущественный период в своей истории, интенсивное восстановление под руководством главы государства Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента республики Мехрибан Алиевой освобожденных в результате блестящей победы в Отечественной войне родных земель.

Было подчеркнуто особое значение обеспечения верховенства закона и проведения судебно-правовых реформ в социально-экономическом развитии нашей страны, отмечены прогрессивные меры, предпринимаемые в области усовершенствования законодательства, регулирующего деятельность судов, гуманизации карательной политики, формирования единого судебного опыта, усиления обеспечения судов и судей, модернизации инфраструктуры и др., а также широкое внедрение в судах современных ИКТ, в том числе, информационной системы "Электронный суд".

Отметив, что судебно-правовые реформы служат повышению эффективности правосудия, надежному обеспечению прав человека, министр подчеркнул, что повышение общественного доверия к судебной власти непосредственно зависит от деятельности судей, довел до внимания рекомендации главы государства в связи с соблюдением таких принципов, как обеспечение справедливости, законности, непредвзятости, гласности, равенства каждого человека перед законом и судом, правосудия и др.

Было отмечено, что 80 процентов всего судейского корпуса составляют именно судьи, назначенные на основе новых методов. Большое значение придается широкому представлению молодежи и женщин в судебной власти, уделяется внимание вопросу их назначения на высокие судебные инстанции, продвижения на руководящие должности.

Абсолютное большинство (70 процентов) судей, назначенных распоряжением главы государства, составляет молодое поколение юристов до 35 лет, занятое в различных правовых институтах страны - судах, органах юстиции, прокуратуры, адвокатской службе, частных и других предприятиях.

Кроме того, как проявление соблюдения принципов гендерного равенства, а также активности женщин в различных сферах жизни в нашей стране, около 60 проц. новоназначенных судей составляют именно женщины.

На мероприятии также было отмечено, что оценка деятельности судей постоянно находится в центре внимания, в связи с этим Судебно-правовым советом были приняты новые правила, оценена деятельность 107 судей, назначенных по новому методу, из них 8 человек были выдвинуты в апелляционные суды, двое - назначены председателями судов, а 3 человека, у которых были выявлены профессиональные недостатки, прекратили свои полномочия.

В связи с этим была подчеркнута важность организации судебной деятельности в соответствии с новыми вызовами, на уровне современных требований, а также бесповоротного соблюдения этических правил. Было отмечено, что демонстрируется непримиримая позиция в отношении коррупции и других негативных случаев, доведено до внимания решительная политическая воля Президента в этой области. Была отмечена важность утвержденного Распоряжением от 4 апреля 2022 года "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы", затронуты задачи, вытекающие из этого важного документа.

Была выражена уверенность в том, что новые судьи, которые принесут присягу на Пленуме Верховного суда и приступят к исполнению своих полномочий, будут независимо и непредвзято осуществлять правосудие, обеспечивать верховенство закона, всегда высоко держать звание судьи.

Выступившие новоназначенные судьи, в том числе, дети шехидов - судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Айнур Рзаева и судья Хатаинского районного суда города Баку Сульхана Гаджиева выразили признательность Президенту страны за то, что участники войны и семьи шехидов окружены постоянной заботой государства, дали слово оправдать оказанное им высокое доверие.

Принявшие участие в мероприятии ответственные сотрудники Министерства юстиции и аппарата Судебно-правового совета проинформировали о результатах мониторингов, проводимых в судах, а также характерных недостатках. В связи с этим судьям были даны рекомендации о повышении эффективности судебной деятельности, гражданской удовлетворенности и др.

В заключение новоназначенным лицам были вручены специальная одежда судьи (мантия), а также служебные удостоверения.

Судьи ознакомились в Министерстве юстиции с музеями, посвященными общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Великой победе в Отечественной войне, а также истории азербайджанской юстиции.