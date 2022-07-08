Роль Среднего Коридора в контексте геополитических изменений

Автор: Ляман Назарова,

эксперт Исследовательского Фонда UNEC

Почему Средний Коридор?

Конфликт между Россией и Украиной, длящийся больше трёх месяцев, породил череду событий, которые подобно эффекту домино затронули практически весь мир. Особенно сильно пострадала всемирная цепочка поставок, которая уже испытала на себе кризис во время пандемии коронавируса. Пакеты санкций, наложенные Западом на Россию, вынуждают компании-гиганты с мировым именем избегать осуществления перевозок по территории страны - никто не хочет стать "нерукопожатным". Мир как никогда нуждается в диверсификации своих торговых и транспортных маршрутов и перестройки логистических потоков. В результате в последние месяцы всё больше международных перевозчиков объявили о переносе транзитных маршрутов.

На фоне всего происходящего большой урон испытал на себе маршрут перевозок из Китая в Европу, который в основном держал свой путь через территорию России, на которую приходится около 90 процентов всех железнодорожных перевозок по этому направлению. На протяжении нескольких лет импорт китайских товаров в Европу стремительно рос, Поднебесная даже опередила США в качестве торгового партнёра европейских стран. Экономика КНР в значительной степени зависит от экспорта: в 1990-е годы рост экспорта в среднем составлял 40% совокупного роста ВВП, а в 2000-е годы его доля увеличилась почти до 60%. И не в интересах Пекина терять эти позиции на фоне возникшего логистического кризиса.

В этих условиях увеличивается интерес к маршруту Среднего Коридора: теперь, когда глобальные события ослабили конкурентоспособность Северного коридора и создали новые возможности для маршрута Восток-Запад, страны начали активнее способствовать развитию проекта. Что, если вернуться к старой системе поставок в обозримом будущем не удастся, а Россия, которая занимает большую часть Евразии и, будучи международным транзитным центром, надолго "выпадет" из игры? Возможно, этим же вопросом задаются ведущие страны-экспортёры. Так называемый Средний коридор, который протянулся между подсанкционной Россией и Ираном и проходит по маршруту Китай - Казахстан - Каспийское море - Азербайджан - Грузия - Турция или Черное море - Европа, является самой очевидной альтернативой. Положительная тенденция в развитии маршрута наблюдалась на протяжении нескольких лет, и резко возросла после начала российско-украинского кризиса. Ограниченный интерес инвестиций в этом направлении до сегодняшнего дня можно отнести к тому, что в настоящее время пропускная способность коридора недостаточна для обеспечения всего объёма грузов, следующих по традиционным маршрутам, к тому же, коридор проходит через территорию множества стран. Однако, в условиях повышения спроса, страны стали активнее работать над улучшением инфраструктур маршрута и облегчением многих таможенных процессов. Активная работа по улучшению качества и условий транзитных путей по маршруту ТМТМ положительно сказалась на цифрах. За первые четыре месяца этого года через территорию Азербайджана прошло 8696 контейнеров, что на 130 процентов больше, чем в предыдущем году, и ожидается, что этот тренд будет продолжать расти. Средний объём как сухопутных, так и морских перевозок уже вырос на 52 процента.

Источник: График составлен на основе статистических данных Азербайджанских Железных Дорог

У всех участников Среднего Коридора имеется своя причина, по которой их заинтересованность в развитии маршрута перешла в активную фазу, в частности, для Южного Кавказа, который преодолел многие сложности - это возможность нарастить свою мощь и инфраструктуры, а для стран Центральной Азии это может стать выходом из кризиса и толчком к экономическому подъёму. Активизация центральноазиатских стран также связана с тем, что они больше всех связаны с Россией транспортно-логистическими связями и, учитывая недавние произошедшие события, развитие новых транспортных путей носит для ЦА стратегический характер.

Активные действия

Страны Транскаспийского транспортного коридора (ТМТМ), который является важной траншеей Среднего коридора, Азербайджан, Казахстан и Грузия, планируют расширить потенциал маршрута, который на данный момент оценивается в 10 миллионов метрических тонн или 200 000 контейнеров в год и установить единые тарифы для внутренних грузоотправителей, а также улучшить и упростить работу перевозчиков. К тому же, после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, Баку делает всё для обеспечения политической стабильности, формирования юридической базы, диверсификации маршрутов и скорости доставки грузов. Страны ТМТМ договорились о создании предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов. Согласно анализу, который провёл Всемирный Банк, именно на эти моменты Баку и Тбилиси требовалось обратить внимание.

"Таможни в Азербайджане и Грузии за последние годы улучшилась. По результатам опроса, в Грузии нет существенных проблем, в то время как в Азербайджане пользователи отметили, что за последние годы таможня внесла ... изменения" Выдержка из исследования Всемирного банка.

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В Международном Морском Торговом Порту, который является важной частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, общий объём перевалки грузов в 2021 вырос на 14,6% по сравнению с 2020 годом, что составило 5,6 млн тонн. Более 5,1 млн тонн или 92,7% от общей погрузки приходится на транзитные грузы.

Источник: График составлен на основе статистических данных Международного Морского Торгового Порта

Тем временем, Казахстан в ходе двусторонней встречи, прошедшей в мае, подписал с Турцией 15 соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере транспорта. Раннее Нур-Султан принял участие в подписании четырёхсторонней декларации "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад" совместно с Грузией, Азербайджаном и Турцией. Казахстан также планирует увеличить объёмы перевозок грузов с Азербайджаном в шесть раз, а в дальней перспективе сумма ожидаемого товарооборота - 1 миллиард долларов. Также, на встрече рабочей группы юридических лиц международной ассоциации ТМТМ было принято решение повысить план контейнерных перевозок до уровня 50 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), а в росте перевалки грузов ожидается увеличение в шесть раз. Тем временем, дочерняя компания "Азербайджанских железных дорог", ADY, провела встречу с австрийским грузовым перевозчиком Rail Cargo Group и подписала соглашение о сотрудничестве в развитии интермодальных услуг. Наряду с этим, такие крупнейшие компании грузоперевозок как Maersk, Nurminen Logistics, а также китайская дочерняя компания японской логистической компании Nippon Express - Nippon Express China - запустили новые интермодальные услуги по перевозке грузов из Китая в Европу через Каспийское море и Азербайджан. Резкий скачок активности по маршруту Среднего коридора и перспектива налаживания коммуникаций в регионе Южного Кавказа нашли своё отражение на состоявшейся несколько дней назад в Баку первой трёхсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана, одной из главных тем в ходе которой стало обсуждение перспектив сотрудничества в сфере транспорта и роль Зангезурского коридора, который открывает для региона большие возможности. Глава МИД Азербайджана отметил: "Зангезурский коридор играет особую роль в налаживании маршрута в направлении стран ЕС, Турции и Азии." Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в свою очередь, указал на ожидаемую положительную динамику: "Считаем, что он (Зангезурский коридор) положительно повлияет на развитие коридора Восток - Запад и сможет привлечь дополнительные грузопотоки на ТМТМ". Таким образом, на фоне происходящих в мире событий, страны-участницы Среднего коридора начали активнее сотрудничать с целью скорейшего развития нового маршрута и выхода из логистического кризиса.

Крупные игроки готовы инвестировать в ТМТМ

После победы Азербайджана в войне, впервые за несколько десятилетий в регионе Южного Кавказа появилась реальная перспектива укрепления новых торговых связей и экономического сотрудничества. К тому же, геополитическая роль стран ТМТМ как ключевых транзитеров объективно возрастает, как и значение единственной морской преграды на маршруте - Каспия. Баку, в свою очередь, поставил перед собой цель по расширению и налаживанию коммуникаций и строительству инфраструктуры, способной помочь этим планам осуществиться. Строительство Зангезурского коридора, экономической зоны Алят, а также другие уже успешно работающие проекты, создают стимул для привлечения крупных грузоперевозчиков. На состоявшейся на днях двухсторонней встрече между Баку и Ташкентом, президент Узбекистана сказал: "Сегодня увеличивается объем грузоперевозок, в том числе по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Мы договорились развивать новые коридоры, увеличивать мультимодальные перевозки, создавать благоприятные условия для транспортных предприятий наших стран". Действительно, железная дорога и автомагистрали Зангезурского коридора, которые в будущем свяжут Азербайджан с Нахчываном, создадут новую транспортную альтернативу для расширения и диверсификации международных грузоперевозок - всё это привлекает интерес абсолютно разнопрофильных инвесторов. Тем самым, этот коридор повысит перевозки через территорию Азербайджана наряду с уже имеющимся маршрутом Баку-Тбилиси-Карс и создаст новые возможности для региона, оживив его транзитную значимость.

Внимание, которым спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар наградил маршрут Среднего Коридора, выдаёт крайнюю заинтересованность и Евросоюза: "...дискуссия между лидерами (Азербайджана и Армении) проложит путь к разблокированию этих дорог как потенциального сообщения, а также с акцентом на растущие возможности транзита Среднего коридора между Центральной Азией, Южным Кавказом и ЕС". Стратегическое расположение Южного Кавказа, особенно Азербайджана, имеет важное значение в рамках проекта TEN-T в целях развития транспортных связей между странами Восточного партнерства и Европейского Союза. Несомненно, Европа, в значительной степени пострадавшая от логистического кризиса, теперь делает ставки на альтернативный маршрут, способный возобновить бесперебойные поставки с Востока на Запад, и обратно. В рабочем документе Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности говорится о том, что Азербайджан, как транспортный центр региона, может сыграть существенную роль в улучшении интеррегиональной коммуникации. Одним словом, в контексте геополитических изменений в Восточной Европе, развитие Среднего коридора с центром в Азербайджане также поддерживается Европейским Союзо.

Обстоятельства - перспективы

Понятно, что самым важным аспектом Южного Кавказа в транзитных путях Евразийского региона является то, что он не подлежит никаким международным ограничениям по сравнению с другими путями. Во всяком случае, предыдущие успешные мегапроекты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс демонстрируют, что регион открыт для бизнеса и способен сотрудничать со множеством игроков. После начала эксплуатации Зангезурского коридора, не вызывает сомнений тот факт, что транспортные связи и логистические возможности Среднего коридора значительно возрастут. Несмотря на то, что все участники Среднего коридора имеют разные стратегические цели в развитии коридора, у всех имеется общий интерес - создать безопасный маршрут для осуществления перевозок. Китай располагает инвестициями и развит в плане инфраструктуры, экономики стран Среднего коридора успешно привлекают инвестиции, а Евросоюз имеет хорошие региональные компетенции. К тому же, учитывая сложную международную обстановку, итог которой никто не может предвидеть, крупным перевозчикам необходимо иметь безопасный дополнительный маршрут, который спасёт мир от логистического кризиса.