В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям еще с одной страной

В Милли Меджлисе (парламент) создана рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Алжир.

Как сообщает Day.Az, на заседании парламента восьмого июля внесены изменения в закон "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Депутату Махиру Аббасзаде было предложено возглавить рабочую группу по межпарламентским связям с Алжиром.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.

Таким образом, число рабочих групп по межпарламентским связям в Милли Меджлисе достигло 84.