https://news.day.az/politics/1477365.html В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям еще с одной страной
В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям еще с одной страной
В Милли Меджлисе (парламент) создана рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Алжир.
Как сообщает Day.Az, на заседании парламента восьмого июля внесены изменения в закон "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
Депутату Махиру Аббасзаде было предложено возглавить рабочую группу по межпарламентским связям с Алжиром.
После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.
Таким образом, число рабочих групп по межпарламентским связям в Милли Меджлисе достигло 84.
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