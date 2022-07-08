Изменен состав комиссии Милли Меджлиса по топонимике

Изменен состав комиссии Милли Меджлиса (парламент) по топонимике.

Как сообщает Day.Az, на заседании парламента восьмого июля внесены изменения в постановление "О составе комиссии по топонимике при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, слова "Мамедзаде Агшин Тавяккюль оглу" заменены словами "Искендеров Джавид Низами оглу".

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.