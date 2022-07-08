Милли Меджлис внес изменения в законопроект об утверждения соглашения с Узбекистаном

На заседании Милли Меджлиса (парламент) восьмого июля был обсужден законопроект о внесении изменений в законопроект "Об утверждении соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики "О международных автомобильных перевозках", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании было отмечено, что данное соглашение будет способствовать ускоренному развитию экономических связей между двумя странами.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.