https://news.day.az/politics/1477389.html Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса
Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса
Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что в рамках внеочередной сессии было проведено пять заседаний парламента, принято 38 законов и шесть постановлений.
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