Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что в рамках внеочередной сессии было проведено пять заседаний парламента, принято 38 законов и шесть постановлений.